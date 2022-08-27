Автомобиль: от изобретения колеса до современных электрокаров. Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Автомобиль - это машина абсолютной свободы человека, которая перевозит нас в места, куда мы иначе не могли бы попасть, со скоростью, невообразимой всего сто лет назад. Это изменило мир и то, как мы теперь живем. Как мы сюда попали - это история, полная удивительных и неожиданных поворотов.