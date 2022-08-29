Украина - вторая Чечня? Лана Эстемирова о Кадырове, либералах и детстве под русскими бомбами. Интервью Би-би-си

час назад

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Вторжение в Украину часто сравнивают с действиями российской армии в Чечне. Например, противники войны сравнивают разрушение Мариуполя с бомбежками Грозного, а российские власти говорят, что отстроят город, как отстроили Грозный.

Русская служба Би-би-си поговорила с активисткой Ланой Эстемировой, которая знает о российских военных преступлениях в Чечне не понаслышке.

Лана выросла в Грозном. Ее мать, правозащитница Наталья Эстемирова, была одним из главных летописцев Чеченских войн. Ее похищение и последующее убийство в 2009 году до сих пор не раскрыто.

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