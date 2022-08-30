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Наступление Украины на юге. Что говорят стороны конфликта?

52 минуты назад

Украина начала наступление в Херсонской области. В местных телеграм-каналах сообщают о взрывах и перестрелках, есть также данные об ударах по Антоновскому мосту через Днепр. Власти Украины не спешат с разглашением планов операции, объясняя секретность условиями войны. Российская сторона изначально называла информацию об украинском контрнаступлении фейками. Но 30 августа представитель минобороны РФ Конашенков отчитался о "масштабных потерях противника" на этом направлении фронта.