Наступление Украины на юге. Что говорят стороны конфликта?
Наступление Украины на юге. Что говорят стороны конфликта?
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Украина начала наступление в Херсонской области. В местных телеграм-каналах сообщают о взрывах и перестрелках, есть также данные об ударах по Антоновскому мосту через Днепр. Власти Украины не спешат с разглашением планов операции, объясняя секретность условиями войны. Российская сторона изначально называла информацию об украинском контрнаступлении фейками. Но 30 августа представитель минобороны РФ Конашенков отчитался о "масштабных потерях противника" на этом направлении фронта.
Херсон стратегически важен для обеих сторон конфликта, так как находится вблизи Крыма и расположен в устье Днепра с выходом в Черное море.