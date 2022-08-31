Ремонт и строительство бомбоубежищ: как украинские школы готовятся к 1 сентября
Ремонт и строительство бомбоубежищ: как украинские школы готовятся к 1 сентября
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По всей Украине ремонтируются тысячи школьных зданий, поврежденных в результате обстрелов российскими войсками, а также под ними строятся новые бомбоубежища. Ожидается, что около 6 миллионов детей вернутся в школу в сентябре - онлайн или лично в классы.
Возобновление школьного обучения - один из приоритетов для правительства Украины.
По данным министерства образования и науки Украины около 2300 учебных заведений подверглись обстрелам и бомбардировкам с начала российского вторжения 24 февраля - 286 из них были полностью разрушены.
Более 350 детей погибли и 586 получили ранения, свидетельствуют данные ООН.