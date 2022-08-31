Ремонт и строительство бомбоубежищ: как украинские школы готовятся к 1 сентября

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Ремонт и строительство бомбоубежищ: как украинские школы готовятся к 1 сентября

час назад

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По всей Украине ремонтируются тысячи школьных зданий, поврежденных в результате обстрелов российскими войсками, а также под ними строятся новые бомбоубежища. Ожидается, что около 6 миллионов детей вернутся в школу в сентябре - онлайн или лично в классы.

Возобновление школьного обучения - один из приоритетов для правительства Украины.

По данным министерства образования и науки Украины около 2300 учебных заведений подверглись обстрелам и бомбардировкам с начала российского вторжения 24 февраля - 286 из них были полностью разрушены.