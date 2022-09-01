"Их не забирают". Жены военных из ЛНР требуют вернуть мужей из плена
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Александр Шпак вступил в армию самопровозглашенной ЛНР перед войной. В самой республике нормально оплачиваемой работы найти не удалось, а семье нужны были деньги перед родами: его жена, Любовь, ждала двойню. Но на должности водителя в ремонтной роте он прослужил недолго и уже через месяц после начала войны попал в плен ВСУ вместе со своим напарником Сергеем Деркачевым.
Поначалу местные органы власти в республике уверяли жен Сергея и Александра, что пленных быстро вернут. Но время шло, а мужчины оставались в плену.
"На обмене наша сторона их не запросила", - так в звонках из плена Сергей и Александр объясняли происходящее. Чтобы привлечь внимание к проблеме, их жены решились записать видеообращение к Путину.