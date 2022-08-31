Что Михаил Горбачев говорил о Путине, Крыме и перестройке

Что Михаил Горбачев говорил о Путине, Крыме и перестройке

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Михаил Горбачев скончался в Москве после продолжительной болезни. Ему был 91 год. Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.

Горбачев сложил с себя президентские полномочия в декабре 1991 года после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

После ухода из политики он создал и возглавлял “Горбачев-фонд”, который занимается исследованием проблем российской и мировой истории. В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира.