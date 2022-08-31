Смерть Михаила Горбачева. Реакция в России и в мире
Смерть Михаила Горбачева. Реакция в России и в мире
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Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, а также первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев скончался в Москве после продолжительной болезни. Ему был 91 год.
Мнения о Горбачеве расходятся: в некоторых странах его благодарят за стремление к миру и свободе, в других - обвиняют в жестокости, а на родине политика о его смерти высказались неоднозначно.Би-би-си собрала самые яркие высказывания.