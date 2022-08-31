Смерть Михаила Горбачева. Реакция в России и в мире

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Смерть Михаила Горбачева. Реакция в России и в мире

26 минут назад

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Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, а также первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев скончался в Москве после продолжительной болезни. Ему был 91 год.