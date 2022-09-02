"Я продолжаю его любить". История дочери сенатора, выступившей против войны

"Я продолжаю его любить". История дочери сенатора, выступившей против войны

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Эдуард Исаков - сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа. Он был одним из тех, кто одобрил российское вторжение в Украину и теперь находится под западными санкциями.

Его дочь Диана почти сразу выступила против войны. Она стала раскладывать антивоенные листовки в Сочи, после чего ее задержали. В августе Диана покинула Россию.

Русская служба Би-би-си отправилась к Исаковой в Тбилиси, где поговорила с ней о личности отца, российской оппозиции и ее планах на будущее.

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