"Хочу быть полезен стране, но правительство не даст". Бывший российский десантник о войне в Украине
"Хочу быть полезен стране, но правительство не даст". Бывший российский десантник о войне в Украине
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Павел Филатьев служил в ВДВ РФ и принимал участие в наступлении на Херсон. Позже он ушел со службы и написал о войне в Украине книгу с резкой критикой действий России.
Командование его полка запросило для него 15 лет заключения за распространение "фейков". Он был вынужден бежать из страны и просить политического убежища во Франции.
Война, или "операция"? Почему россияне не в силах остановить войну? Что грозит несогласным? Это интервью Павел Филатьев дал в зоне для просителей убежища в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.