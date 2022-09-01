"Хочу быть полезен стране, но правительство не даст". Бывший российский десантник о войне в Украине

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"Хочу быть полезен стране, но правительство не даст". Бывший российский десантник о войне в Украине

12 минут назад

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Павел Филатьев служил в ВДВ РФ и принимал участие в наступлении на Херсон. Позже он ушел со службы и написал о войне в Украине книгу с резкой критикой действий России.

Командование его полка запросило для него 15 лет заключения за распространение "фейков". Он был вынужден бежать из страны и просить политического убежища во Франции.