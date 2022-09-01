Инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Видео

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Инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Видео

21 минуту назад

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Днем 1 сентября 2022 года Эксперты ООН по атомной энергии прибыли на захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС. В день их визита и станцию, и город Энергодар снова подверглись обстрелам.

Россия и Украина обвинили друг друга в попытке сорвать инспекцию. И Москва, и Киев отрицают свою ответственность за обстрелы в этом районе.Как ожидается, инспекторы пробудут на АЭС до 3 сентября.

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