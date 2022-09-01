Инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Видео
Инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Видео
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Днем 1 сентября 2022 года Эксперты ООН по атомной энергии прибыли на захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС. В день их визита и станцию, и город Энергодар снова подверглись обстрелам.
Россия и Украина обвинили друг друга в попытке сорвать инспекцию. И Москва, и Киев отрицают свою ответственность за обстрелы в этом районе.Как ожидается, инспекторы пробудут на АЭС до 3 сентября.
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Видео, Обстрелы Запорожской АЭС: чем это грозит и кто пострадает? Отвечает радиохимик РАН, Продолжительность 4,08
Радиохимик Борис Жуйков из института ядерных исследований РАН рассказывает о потенциальных угрозах от аварии на Запорожской АЭС.