«Мы – подопытные кролики». Как микропластик влияет на наше здоровье | Документальный фильм Би-би-си

27 минут назад

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Пластик стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни сравнительно недавно. Но за эти несколько десятков лет мы наблюдали всплески различных заболеваний, включая рак, ранее встречавшихся гораздо реже.

Микропластик находят в нашей еде, воде, почве и воздухе, которым мы дышим. Исследователи хотят разобраться, как постоянное взаимодействие с пластиком и другими материалами влияет на наше здоровье.