Дети подземелья: как выживают подростки в сети тоннелей в Бухаресте | Документальный фильм Би-би-си

9 минут назад

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Румыния - одна из беднейших стран Европы с огромным количеством беспризорных детей. Часто родители не могут прокормить детей, и те оказываются на улице в поисках легких денег и еды.

Нико - один из множества детей-беспризорников, живущих в парке у Северного вокзала Бухареста. В какой-то момент он встречает «Брюса Ли», опального Короля Тоннелей, и тот берет Нико под свое крыло. Теперь мальчик живет в сети тоннелей под городом, где главная ценность для детей не еда, а дешевые наркотики.

Съемочная группа наблюдала за жизнью Нико на протяжении шести лет.