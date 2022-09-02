Робот – помощник или соперник человека? История одного изобретения | Документальный фильм Би-би-си
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Роботы окружают нас повсюду. Они собирают машины, электронику и другие товары потребления. Они проводят медицинские операции, обезвреживают бомбы и исследуют самые отдаленные уголки Вселенной.
Они изменили современный мир и вот-вот изменят наши дома. Но как мы пришли к столь революционному изобретению?
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.