Космос: пространство, время, гравитация, инопланетяне | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Британский ученый и ведущий Брайан Кокс за свою карьеру снял множество фильмов о космосе. Но наука не стоит на месте, и новые открытия опровергают и дополняют наши представления о Вселенной. Как продвинулась наука за последние десять лет? Что нового мы узнали? Возможно, многие предыдущие фильмы Брайана требуют пересмотра через призму новейших открытий?

00:00 Часть 1: Космос. Как далеко мы можем зайти?

Мы все чаще слышим о космическом туризме и новых миссиях к соседним и более далеким планетам. Станут ли полеты в космос обыденностью для нас? И как далеко в космос может зайти человек?

49:39 Часть 2: Инопланетяне. Одиноки ли мы во Вселенной?

Кто из нас в детстве не любил истории про зеленых человечков? Кто не плакал над фильмом «Инопланетянин»? Брайан Кокс считает, что вопрос одни ли мы во Вселенной - один из самых серьезных и фундаментальных в современной астрономии.

01:38:56 Часть 3: Что такое гравитация?

Гравитация - сила тяжести, которая притягивает все объекты к земле. Так нас учат в школе. Но Брайан Кокс расскажет о новейших научных прорывах, которые откроют нам другую, неизвестную нам сторону такого привычного для нас явления.

02:29:16 Часть 4: Что такое время?

Казалось бы, это такой простой вопрос - что есть время. Однако современная наука дает на него ответы куда более запутанные, чем нам казалось. Как мы измеряем время? Можно ли повернуть время вспять? Возможны ли путешествия во времени? Брайан Кокс поможет нам разобраться.