Теория заговора QAnon: плоская Земля, педофилы-сатанисты и Обама | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Дональд Трамп больше не президент США, но влияние связанных с ним теорий заговора продолжает ощущаться и, кажется, только растет.

Например, движение QAnon оказывает огромное влияние на американский электорат, хотя от его создателя и вдохновителя, известного как "Q", ничего не слышно с декабря 2020 года.

Последователей QAnon, верящих, что миром правит таинственная клика педофилов-сатанистов, уже миллионы. Стоит ли опасаться, что в США появится целая партия сторонников этой теории заговора?