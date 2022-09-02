Запорожье: жители запасаются таблетками йода из-за опасности катастрофы на АЭС

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Запорожье: жители запасаются таблетками йода из-за опасности катастрофы на АЭС

47 минут назад

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Жители Запорожья запасаются таблетками йодида калия на случай катастрофы на АЭС. Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС постоянно подвергается обстрелам. Они не прекращались даже когда на станцию прибыли инспекторы МАГАТЭ.

Россия и Украина обвиняют в обстрелах друг друга.

АЭС находится под контролем российских военных с начала марта.

Врачи раздают всем проживающим в радиусе 55 км от станции людям моложе 40 лет специальные таблетки от радиации, которые нужно принимать только в случае катастрофы и после распоряжения властей.

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