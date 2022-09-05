Суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима

Суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима

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Следствие вменяло Ивану передачу данных о российской армии. Защита журналиста настаивала, что уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью журналиста, а “секретные данные”, которые Иван Сафронов якобы передал спецслужбам легко найти в интернете.

В понедельник в Московском городском суде огласили приговор журналисту.

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