Суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима
Суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима
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Следствие вменяло Ивану передачу данных о российской армии. Защита журналиста настаивала, что уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью журналиста, а “секретные данные”, которые Иван Сафронов якобы передал спецслужбам легко найти в интернете.
В понедельник в Московском городском суде огласили приговор журналисту.
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