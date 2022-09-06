Как работают винодельческие хозяйства на юге Украины
Как работают винодельческие хозяйства на юге Украины
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На виноградниках Николаевской области до войны производилось до 15% все украинского вина.
И большие, и маленькие винодельческие компании пострадали из-за военных действий. На территории одного из виноградников насчитали 26 упавших снарядов.
Но виноделы не отчаиваются, они не останавливают производство, чтобы местным жителям было, где заработать на жизнь, и чтобы было чем отпраздновать победу.