Мать убитого в Бородянке во время российской оккупации ждет суда над преступниками
Мать убитого в Бородянке во время российской оккупации ждет суда над преступниками
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Романа Герасименко убили в марте 2022 года, когда Бородянка была оккупирована российской армией. Перед смертью Роман рассказал матери, что в него стреляли российские военные.
Роман был в числе 250 погибших, о которых стало известно после выхода российской армии из города.
"Я верю, что будет суд. И надо судить, надо судить", - говорит мать Романа, Таисия.
Россия отрицает, что ведет огонь по гражданским объектам и убивает мирных жителей в Украине.
С начала конфликта украинские власти завели более 26 тысяч дел о военных преступлениях.