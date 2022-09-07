Мать убитого в Бородянке во время российской оккупации ждет суда над преступниками

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Мать убитого в Бородянке во время российской оккупации ждет суда над преступниками

час назад

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Романа Герасименко убили в марте 2022 года, когда Бородянка была оккупирована российской армией. Перед смертью Роман рассказал матери, что в него стреляли российские военные.

Роман был в числе 250 погибших, о которых стало известно после выхода российской армии из города.

"Я верю, что будет суд. И надо судить, надо судить", - говорит мать Романа, Таисия.

Россия отрицает, что ведет огонь по гражданским объектам и убивает мирных жителей в Украине.