В поисках моего мучителя. Документальный фильм Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
По всей России 6 марта 2022 года прокатилась волна антивоенных протестов. Было задержано более 5 тысяч человек. 29 из тех, кто был задержан в Москве, попали на допрос в ОВД "Братеево" на юго-востоке столицы. Там по меньшей мере 11 девушек подверглись физическому и психологическому насилию со стороны неизвестного им сотрудника полиции, одетого во все черное. Помимо прочего, этот человек душил одну из них пакетом. Би-би-си рассказывает, как девушкам удалось найти своего мучителя и его начальника.
Две из задержанных смогли записать то, что с ними происходило, на телефон. Они отдали эти аудиозаписи прессе, но несмотря на широкий резонанс и призывы провести расследование случившегося, власти уголовное дело так и не открыли.
Тогда девушки решили найти человека в черном самостоятельно.
Используя данные из утечки базы клиентов сервиса "Яндекс.Еда", соцсети и другие интернет-ресурсы, им удалось это сделать.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: