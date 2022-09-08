В поисках моего мучителя. Документальный фильм Би-би-си

час назад

По всей России 6 марта 2022 года прокатилась волна антивоенных протестов. Было задержано более 5 тысяч человек. 29 из тех, кто был задержан в Москве, попали на допрос в ОВД "Братеево" на юго-востоке столицы. Там по меньшей мере 11 девушек подверглись физическому и психологическому насилию со стороны неизвестного им сотрудника полиции, одетого во все черное. Помимо прочего, этот человек душил одну из них пакетом. Би-би-си рассказывает, как девушкам удалось найти своего мучителя и его начальника.