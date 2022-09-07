"Спрос слишком велик". Очереди за гуманитарной помощью в Краматорске

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"Спрос слишком велик". Очереди за гуманитарной помощью в Краматорске

час назад

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В Краматорске, несмотря на объявленную украинскими властями эвакуацию, по-прежнему остается около 25 тысяч жителей. Город постоянно подвергается обстрелам.

Различные гуманитарные организации доставляют в город продукты, средства гигиены и таблетки для очистки воды. Чтобы получить помощь, людям приходится часами стоять в очередях.

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