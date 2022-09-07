Как новый премьер-министр Великобритании вступала в должность
Как новый премьер-министр Великобритании вступала в должность
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Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Третья женщина на этом посту вступила в должность после встречи с королевой Елизаветой II в ее резиденции в замке Балморал в Шотландии.
Новый премьер уже утвердила новый кабинет министров, которому предстоит разбираться с растущими ценами на энергоносители и стремительной инфляцией в самой Британии, а также с войной в Украине.