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Что сказал Путин на Восточном экономическом форуме?

56 минут назад

Президент выступил с программной речью и сделал несколько заявлений о текущих событиях в мире.

В частности Путин снова рассказал, почему начал войну в Украине, ответил на вопрос про уехавших из России журналистов и прокомментировал срок Ивана Сафронова, который был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за несколько дней до форума.