Что сказал Путин на Восточном экономическом форуме?
Что сказал Путин на Восточном экономическом форуме?
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7 сентября президент России Владимир Путин выступил на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент выступил с программной речью и сделал несколько заявлений о текущих событиях в мире.
В частности Путин снова рассказал, почему начал войну в Украине, ответил на вопрос про уехавших из России журналистов и прокомментировал срок Ивана Сафронова, который был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за несколько дней до форума.