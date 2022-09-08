"Стратегически Россия войну уже проиграла". Интервью бывшего российского дипломата Бондарева
"Стратегически Россия войну уже проиграла". Интервью бывшего российского дипломата Бондарева
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Борис Бондарев ушел с поста советника российской миссии при ООН в Женеве в начале мая. Он опубликовал заявление с осуждением войны.
Бондарев, проработавший дипломатом на разных постах 20 лет, – самый высокопоставленный дипломат, публично покинувший свой пост после начала вторжения России в Украину.
Пресс-секретарь президента Песков комментировал его уход так: "Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Он осуждает действия российского руководства, [которые] поддерживаются практически всем населением нашей страны".
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: