"Стратегически Россия войну уже проиграла". Интервью бывшего российского дипломата Бондарева

"Стратегически Россия войну уже проиграла". Интервью бывшего российского дипломата Бондарева

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Борис Бондарев ушел с поста советника российской миссии при ООН в Женеве в начале мая. Он опубликовал заявление с осуждением войны.

Бондарев, проработавший дипломатом на разных постах 20 лет, – самый высокопоставленный дипломат, публично покинувший свой пост после начала вторжения России в Украину.

Пресс-секретарь президента Песков комментировал его уход так: "Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас. Он осуждает действия российского руководства, [которые] поддерживаются практически всем населением нашей страны".

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