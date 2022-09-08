"Не успеем мы эвакуироваться". Пациентки роддома в Запорожье опасаются катастрофы на АЭС
"Не успеем мы эвакуироваться". Пациентки роддома в Запорожье опасаются катастрофы на АЭС
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Один из роддомов в Запорожье находится в 50-километровой зоне потенциального радиационного заражения вокруг АЭС.
Медперсонал больницы готовится к худшему: они оборудовали в подвале родильную палату и комнаты с кроватями для рожениц и младенцев.
Пациентки не хотят покидать родные края, но понимают, что в случае аварии времени и возможности уехать у них, скорее всего, не будет.
Обстрелы вокруг Запорожской АЭС не прекращаются с августа. Станция под контролем войск РФ с марта.
Россия утверждает, что огонь ведет Украина. В Киеве обвиняют Москву.
В начале сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ и призвала установить «зону безопасности» вокруг станции.