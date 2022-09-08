"Не успеем мы эвакуироваться". Пациентки роддома в Запорожье опасаются катастрофы на АЭС

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Не успеем мы эвакуироваться". Пациентки роддома в Запорожье опасаются катастрофы на АЭС

17 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Один из роддомов в Запорожье находится в 50-километровой зоне потенциального радиационного заражения вокруг АЭС.

Медперсонал больницы готовится к худшему: они оборудовали в подвале родильную палату и комнаты с кроватями для рожениц и младенцев.

Пациентки не хотят покидать родные края, но понимают, что в случае аварии времени и возможности уехать у них, скорее всего, не будет.

Обстрелы вокруг Запорожской АЭС не прекращаются с августа. Станция под контролем войск РФ с марта.

Россия утверждает, что огонь ведет Украина. В Киеве обвиняют Москву.