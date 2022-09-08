Миллионы людей пострадали от сильнейшего наводнения в Пакистане
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Рекордные муссонные дожди и таяние ледников в северных горных частях
вызвали историческое наводнение в Пакистане.
Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с июня пострадали 33 млн человек, по меньшей мере 1325 человек погибли, в том числе 466 детей. ЮНИСЕФ заявило, что из-за нехватки питьевой воды еще больше детей могут умереть от инфекций и болезней.
Правительство Пакистана объявило чрезвычайное положение в стране. Люди в отчаянии и ждут гуманитарной помощи, которая поступает в затопленные районы крайне медленно.
По оценкам правительства, рекордные наводнения нанесли ущерб экономике страны на 10 млрд долларов.
Министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман назвала наводнения в стране «гуманитарной катастрофой эпических масштабов». И все это – плачевный результат глобального изменения климата на планете.