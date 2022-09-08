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Миллионы людей пострадали от сильнейшего наводнения в Пакистане

14 минут назад

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что с июня пострадали 33 млн человек, по меньшей мере 1325 человек погибли, в том числе 466 детей. ЮНИСЕФ заявило, что из-за нехватки питьевой воды еще больше детей могут умереть от инфекций и болезней.