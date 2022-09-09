"На нашем веку королев здесь больше не будет". Британцы о Елизавете II
"На нашем веку королев здесь больше не будет". Британцы о Елизавете II
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Тысячи человек, узнав о смерти королевы, собрались у ворот Букингемского дворца в Лондоне.
Как сказал один из пришедших сюда отдать дань памяти: "Ощущается, что это исторический момент".
Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года, после 70 лет на британском троне.