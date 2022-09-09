"На нашем веку королев здесь больше не будет". Британцы о Елизавете II

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"На нашем веку королев здесь больше не будет". Британцы о Елизавете II

52 минуты назад

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Тысячи человек, узнав о смерти королевы, собрались у ворот Букингемского дворца в Лондоне.

Как сказал один из пришедших сюда отдать дань памяти: "Ощущается, что это исторический момент".