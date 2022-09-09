Первое обращение к нации короля Карла III
Первое обращение к нации короля Карла III
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В пятницу вечером король Карл III выступил с первым обращением к нации.
Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации как суверен. Его обращение было записано заранее и вышло в эфир после начала поминальной церемонии в соборе Святого Павла.
"Своей дорогой маме, которая отправилась в свой последний путь, чтобы воссоединиться с моим дорогим папой, хочу просто сказать спасибо", - такими словами король закончил свою речь.
Русская служба Би-би-си публикует фрагмент его речи.