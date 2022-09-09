Первое обращение к нации короля Карла III

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Первое обращение к нации короля Карла III

40 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

В пятницу вечером король Карл III выступил с первым обращением к нации.

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации как суверен. Его обращение было записано заранее и вышло в эфир после начала поминальной церемонии в соборе Святого Павла.

"Своей дорогой маме, которая отправилась в свой последний путь, чтобы воссоединиться с моим дорогим папой, хочу просто сказать спасибо", - такими словами король закончил свою речь.