Обстрел ТЭЦ в Харьковской области. Видео

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Обстрел ТЭЦ в Харьковской области. Видео

час назад

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11 сентября власти Украины рассказали об обстреле ТЭЦ-5 в Харьковской области, это одна из крупнейших станций в стране.

В результате ракетного удара на станции начался пожар, один человек погиб, двое ранены. Харьковская и Донецкая область несколько часов были полностью обесточены.

Минобороны РФ не комментировало удар по ТЭЦ.

Подробности в видео Русской службы Би-би-си.

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