Обстрел ТЭЦ в Харьковской области. Видео
Обстрел ТЭЦ в Харьковской области. Видео
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11 сентября власти Украины рассказали об обстреле ТЭЦ-5 в Харьковской области, это одна из крупнейших станций в стране.
В результате ракетного удара на станции начался пожар, один человек погиб, двое ранены. Харьковская и Донецкая область несколько часов были полностью обесточены.
Минобороны РФ не комментировало удар по ТЭЦ.
Подробности в видео Русской службы Би-би-си.
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