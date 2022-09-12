Обесточенное метро Харькова. Видео
Обесточенное метро Харькова. Видео
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В результате российских обстрелов Харьков обесточен, не работает метро, нет водоснабжения.
Россия называет удары по Харьковской области «высокоточными». По словам украинских властей, под обстрелы попали объекты гражданской инфраструктуры.В результате обстрелов погиб один человек, есть раненые.
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