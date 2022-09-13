"Тюрьма в тюрьме". Жители Балаклеи о жизни в оккупации и освобождении

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"Тюрьма в тюрьме". Жители Балаклеи о жизни в оккупации и освобождении

53 минуты назад

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Балаклея в Харьковской области была оккупирована российской армией с начала марта. 10 сентября город вновь стал украинским.

Здесь, как во всех городах пострадавших от войны, перебои со светом, газом, электричеством.

Жители города, не успевшие или не хотевшие эвакуироваться, все это время почти не выходили из дома.

Теперь в городе выстраиваются очереди за гуманитарной помощью.

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