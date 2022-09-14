Более 100 тыс. детей из детдомов и интернатов оказались перемещены из-за войны

24 минуты назад

В детском доме в Одессе живет около 80 детей-инвалидов. Среди них 12-летняя девочка Таня, у нее аутизм. Вместе с другими детьми Таню в начале лета эвакуировали за 800 км, подальше от боевых действий. Почти полтора месяца власти не знали об их местонахождении.

Отследить передвижения десятков тысяч воспитанников детдомов и интернатов после начала войны оказалось крайне сложно. С начала войны около 100 тысяч детей были возвращены в семьи или опекунам и еще около 2 тыс. детей, как Таня, были перемещены в другие интернаты. И там их след, как правило, теряется. Особенно сложно проследить судьбу детей, чьи семьи уехали из страны. После того, как украинские власти не смогли установить местоположение детей, которые были отправлены из детдомов домой, им на помощь пришли международные благотворительные организации, которые помогают собирать эту информацию. Но этого все равно недостаточно.