Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Заявления сторон
Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. Заявления сторон
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В ночь на 13 сентября азербайджанские военные открыли огонь по территории Армении. Под обстрелы попали населенные пункты, не имеющие отношение к Нагорному Карабаху. Армения говорит о 49 погибших военнослужащих, Азербайджан – о 50. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
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