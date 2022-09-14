Пытки в полиции и эксгумация тел. Свидетельства из освобожденной Балаклеи

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Пытки в полиции и эксгумация тел. Свидетельства из освобожденной Балаклеи

час назад

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В ходе наступления украинской армии в Харьковской области был освобожден город Балаклея. Корреспондент Би-би-си Орла Герин побывала в полицейском участке, который был штаб-квартирой российских военных. Там, по свидетельствам жителей, людей удерживали и пытали.

В городе уже работают следователи, которые утверждают, что есть все основания полагать, что российская армия совершала в Балаклее военные преступления.

Минобороны России называло отступление из Балаклеи "перегруппировкой войск".