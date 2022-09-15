Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Погубил столько детей и сдал Арцах": антиправительственные протесты в Армении. Репортаж Би-би-си с места событий

2 минуты назад

На границе Армении и Азербайджана ночью с 12 на 13 сентября снова начался вооружённый конфликт. Страны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

13 сентября в Ереване у здания парламента начали собираться люди. После заявления Никола Пашиняна о готовности к переговорам о перемирии, собрание переросло в антиправительственный митинг. Наш корреспондент Григор Антанесян спросил у присутствующих, почему они там собрались и какие требования выдвигают.