"Только верьте, я вернусь". История военного медика Марьяны Мамоновой, оказавшейся беременной в плену

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"Только верьте, я вернусь". История военного медика Марьяны Мамоновой, оказавшейся беременной в плену

20 минут назад

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Когда в Украине началась война, медик Марьяна Мамонова была в Мариуполе. Здесь она узнала, что беременна.

Несмотря на обстрелы, она с медбригадой продолжила ездить по городу и помогать людям. Потом вместе с военными и мирными жителями Марьяна пряталась на заводе им. Ильича. А затем попала в плен.

Сейчас она находится в колонии в Еленовке. А родные в Ровненской области Украины ждут ее возвращения. С ними встретилась и поговорила корреспондент Украинской службы Би-би-си Анастасия Грибанова.

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