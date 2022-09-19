Её Величество королева Елизавета II (1926-2022) | Документальный фильм Би-би-си

25 минут назад

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Её Величество королева Елизавета II была самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Она прожила долгую и очень насыщенную жизнь, стала примером служения и символом постоянства.

Она не была рождена, чтобы стать королевой. Но в итоге стала одним из самых влиятельных монархов за всю историю страны. Она правила почти три четверти века, пока мир вокруг нее неумолимо менялся. Она была символом единства и в добрые, и в трудные времена. Она знала, сколь уникальное положение она занимала, и понимала свою роль, и именно поэтому была в ней так успешна.

Королевы больше нет. Но она оставила после себя огромное наследие. Этот фильм - дань памяти королеве и рассказ о ее жизни и правлении.