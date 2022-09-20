Александр Усик о Крыме, хейтерах и странном поведении Энтони Джошуа
Александр Усик о Крыме, хейтерах и странном поведении Энтони Джошуа
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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring дал эксклюзивное интервью Би-би-си.
В нем украинец Александр Усик объяснил странное поведение своего оппонента, боксера Энтони Джошуа, после боя за титул, рассказал при каких условиях готов вернуться в Крым и дал понять, как относится ко мнениям земляков, упрекающих его в пророссийских взглядах.