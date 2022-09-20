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Королева Елизавета II: последнее прощание

22 минуты назад

Панихида по королеве Елизавете II прошла в Вестминстерском аббатстве - месте, где она вышла замуж и была коронована. На церемонии присутствовали сотни высокопоставленных лиц, в том числе президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон, а также шесть бывших премьер-министров, занимавших посты за время правления королевы и доживших до этого дня.