Королева Елизавета II: последнее прощание
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Панихида по королеве Елизавете II прошла в Вестминстерском аббатстве - месте, где она вышла замуж и была коронована. На церемонии присутствовали сотни высокопоставленных лиц, в том числе президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон, а также шесть бывших премьер-министров, занимавших посты за время правления королевы и доживших до этого дня.
Гроб королевы, задрапированный Королевским штандартом и увенчанный короной Британской империи, был доставлен в церковь на лафете моряками Королевского флота. После службы гроб королевы пронесли по Лондону мимо скорбящей толпы. Затем на государственном катафалке гроб отправился в последний путь в Виндзорский замок для второй, более приватной службы в месте последнего упокоения королевы.