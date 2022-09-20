Смерть девушки из-за неправильного ношения хиджаба привела к протестам в Иране
Смерть девушки из-за неправильного ношения хиджаба привела к протестам в Иране
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Женщины в Иране обрезают волосы и сжигают хиджабы. Такую реакцию вызвала смерть 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба полицией нравов.
Через 3 дня после задержания Амини скончалась. По версии властей смерть произошла из-за "остановки сердца". Но родственники покойной утверждают, что девушка никогда не имела никаких проблем с сердцем. Они подозревают, что пострадавшая умерла от нанесенных ей побоев.
ООН призывает власти Ирана разрешить проведение мирных демонстраций и провести беспристрастное расследование смерти студентки.