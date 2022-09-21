Мобилизация, потери, "референдумы". Что сказали Путин и Шойгу

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Мобилизация, потери, "референдумы". Что сказали Путин и Шойгу

49 минут назад

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Утром 21 сентября Владимир Путин выступил с обращением. Президент объявил в России частичную мобилизацию, как позже уточнил министр обороны Сергей Шойгу, на войну в Украине будут призваны 300 000 людей, находящихся в запасе.

Кроме того, Путин поддержал "референдумы" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на оккупированных территориях Украины.