"Уйти на фронт - это самое лёгкое". Депутат Госдумы попытался объяснить, почему не пойдет воевать

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Уйти на фронт - это самое лёгкое". Депутат Госдумы попытался объяснить, почему не пойдет воевать

37 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

На заседании Госдумы депутат от “Единой России” Дмитрий Вяткин попытался объяснить, почему депутаты и члена Совета Федерации освобождены от мобилизации. Все дело в том, что работа депутата намного важнее, ведь за ним стоят его избиратели.