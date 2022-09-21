"Уйти на фронт - это самое лёгкое". Депутат Госдумы попытался объяснить, почему не пойдет воевать
"Уйти на фронт - это самое лёгкое". Депутат Госдумы попытался объяснить, почему не пойдет воевать
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На заседании Госдумы депутат от “Единой России” Дмитрий Вяткин попытался объяснить, почему депутаты и члена Совета Федерации освобождены от мобилизации. Все дело в том, что работа депутата намного важнее, ведь за ним стоят его избиратели.
Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. На войну в Украине планируют призвать 300 000 человек из запаса.