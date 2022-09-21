Спецэфир на YouTube. Говорим о мобилизации в России, протестах и угрозе ядерной войны
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Сегодня в специальном стриме на YouTube мы говорим о частичной мобилизации в России, а также о планах президента Владимира Путина по аннексии украинской территории и его угрозе применить ядерное оружие.
Мы также обсуждаем реакцию в Киеве и на Западе на решение Путина.
Увидимся буквально через полчаса на нашем канале в YouTube.
Что получит и что потеряет Путин от объявленной им мобилизации
Частичная мобилизация, которую объявил Владимир Путин, не стала большим сюрпризом. Политические события последних дней - серии поправок в законы, касающиеся войны, подготовка "референдумов" на оккупированных украинских территориях - многие сразу сочли подготовкой к этому шагу.