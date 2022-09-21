Спецэфир на YouTube. Говорим о мобилизации в России, протестах и угрозе ядерной войны

20 минут назад

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Сегодня в специальном стриме на YouTube мы говорим о частичной мобилизации в России, а также о планах президента Владимира Путина по аннексии украинской территории и его угрозе применить ядерное оружие.

Мы также обсуждаем реакцию в Киеве и на Западе на решение Путина.