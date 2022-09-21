"Против могилизации!" В России прошли антивоенные протесты, полиция жестко задерживала людей

"Против могилизации!" В России прошли антивоенные протесты, полиция жестко задерживала людей

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21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В ответ в городах России начались протесты.

В связи с этим прокуратура Москвы выпустила предостережение об участии в антивоенных акциях, заявив, что протестующим грозит административное или уголовное наказание, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет".

Мобилизация, потери, "референдумы". Что сказали Путин и Шойгу

На момент публикации видео, в ОВД-Инфо насчитали не менее 1250 задержанных.