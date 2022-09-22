Прощания и очереди: что происходит во второй день частичной мобилизации

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Прощания и очереди: что происходит во второй день частичной мобилизации

час назад

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На второй день после объявления частичной мобилизации в соцсетях появляются видео того, как у военкоматов и пунктов сбора в России собираются толпы людей.

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Он заявил, что на войну в Украине будут отправлять только тех, кто уже отслужил в армии, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт. Но в соцсетях появляется много сообщений о том, что повестки приходят даже тем, кто в эти категории не попадает.