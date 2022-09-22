Самый крупный обмен военнопленными между Украиной и Россией

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Самый крупный обмен военнопленными между Украиной и Россией

32 минуты назад

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В ночь на 22 сентября 215 украинских военнопленных были обменяны на 55 российских.

При посредничестве Турции и Саудовской Аравии были освобождены 215 украинских военнослужащих, более 100 из них - бойцы полка "Азов" (признан в России "террористической организацией"), а 10 - иностранцы, воевавшие на стороне Украины.

О пленных, выданных Украиной, информации мало, но известно, что среди них обвиненный в госизмене гражданин Украины, Виктор Медведчук, лидер запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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