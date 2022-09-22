Лавров, Зеленский и Байден в Нью-Йорке. Что говорят о России на 77-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке?

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Лавров, Зеленский и Байден в Нью-Йорке. Что говорят о России на 77-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке?

22 сентября 2022, 16:24 GMT Обновлено 33 минуты назад

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На фоне мобилизации и протестов в России глава МИД РФ Лавров проводит встречи на ежегодной Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Сергею Лаврову запрещен въезд в США из-за санкций, но в последний момент он все же получил американскую визу.

Несмотря на то, что война России с Украиной - одна из главных тем нынешней сессии, представители США и Украины не будут встречаться с российской делегацией.

Что говорят лидеры мировых стран в ООН о войне, мобилизации и предстоящих "референдумах"?

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