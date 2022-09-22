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Очереди на выезд из России

50 минут назад

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Как только власти РФ объявили частичную мобилизацию для пополнения боевого контингента в войне с Украиной, на сухопутных границах России стали выстраиваться гигантские автомобильные очереди.

В соцсетях пишут о многочасовых пробках и скоплении десятков тысяч автомобилей на границах с Грузией, Казахстаном и Монголией. Власти, в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, объявили эту информацию "сильным преувеличением" и "фейками".