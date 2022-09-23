Пять главных вопросов о частичной мобилизации. Видео

Пять главных вопросов о частичной мобилизации. Видео

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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации". Правда в изданном им указе и последовавших разъяснениях четких критериев "частичной" мобилизации установлено не было.

Позднее Министерство обороны выступило с разъяснениями, но реальность призыва расходится с заверениями ведомства.

Русская служба Би-би-си вместе с юристами и экспертами разбиралась, чего ждать от обязательного призыва.