Пять главных вопросов о частичной мобилизации. Видео
Пять главных вопросов о частичной мобилизации. Видео
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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении "частичной мобилизации". Правда в изданном им указе и последовавших разъяснениях четких критериев "частичной" мобилизации установлено не было.
Позднее Министерство обороны выступило с разъяснениями, но реальность призыва расходится с заверениями ведомства.
Русская служба Би-би-си вместе с юристами и экспертами разбиралась, чего ждать от обязательного призыва.