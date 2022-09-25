Земля Обетованная? Как британцы положили начало арабо-израильскому конфликту | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Как журналистка Джейн Корбин последние 30 лет наблюдала за последствиями того обещания. И как на пути к миру, до которого, казалось, рукой подать, вырастали непроходимые препятствия. Это всё далеко от представления о мире авторов Декларации Бальфура, среди которых был один из ее родственников. Он был убежден, что евреи и арабы могут жить вместе как равные и процветать. Так как же дошло до такого? Стали ли британцы благословением или проклятием для этих двух народов?